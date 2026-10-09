На автосалоне в Париже представят рекордное количество китайских брендов

На международном автосалоне в Париже, который пройдет с 12 по 18 октября 2026 года, ожидается участие 20 китайских автомобильных марок. Это вдвое больше, чем на предыдущей выставке в 2024 году. Среди участников заявлены BYD, Chery, Geely, Changan, Leapmotor, а также Aito и другие производители.

Китайские компании намерены продемонстрировать новые электрические и гибридные автомобили, ориентированные на европейский рынок. В частности, Geely готовит презентацию гибридного кроссовера Monjaro EM-i, а Chery представит модели семейства Tiggo с электрифицированными силовыми установками.

Увеличение числа китайских участников происходит на фоне роста их присутствия в Европе. По данным отраслевой статистики, во втором квартале 2026 года доля китайских автомобильных брендов на европейском рынке достигла 10,7%. Особенно заметно их положение в сегменте подключаемых гибридов, где показатель превысил 26%.

Европейские производители также готовят премьеры новых моделей. Volkswagen, BMW и другие компании стремятся расширить ассортимент электромобилей и предложить покупателям более доступные варианты на фоне усиливающейся конкуренции.

Дополнительным фактором остаются торговые ограничения Евросоюза на импорт китайских электромобилей. В ответ производители из КНР увеличивают поставки подключаемых гибридов, на которые действуют другие таможенные условия.

Парижский автосалон станет площадкой для демонстрации новых моделей и планов дальнейшего расширения китайских автопроизводителей на европейском рынке.