Обновленный Mercedes-Benz GLE получил новые двигатели и интеллектуальную подвеску

Компания Mercedes-Benz провела масштабную модернизацию внедорожника GLE, обновив около 3000 компонентов автомобиля. Модель получила переработанный дизайн, усовершенствованные силовые установки и новые технологии управления подвеской. Об этом сообщает британское издание Auto Express по итогам тест-драйва новинки.

Внешность Mercedes-Benz GLE изменилась за счет обновленного оформления передней части кузова и фирменных декоративных элементов. При этом основная конструкция автомобиля осталась прежней.

В салоне появилась модернизированная мультимедийная система с тремя экранами диагональю 12,3 дюйма. Один из дисплеев предназначен для переднего пассажира. Производитель также обновил интерфейс MBUX, добавил функции искусственного интеллекта в голосового помощника и сохранил физические кнопки управления климатической системой.

Изменения затронули моторную гамму. Дизельный Mercedes-Benz GLE 350 d получил трехлитровый шестицилиндровый двигатель мощностью 286 л.с. с крутящим моментом 650 Нм. Более производительная версия GLE 450 d развивает 367 л.с. и 750 Нм.

Подключаемый гибрид GLE 450 e теперь оснащается трехлитровым бензиновым двигателем вместо прежнего четырехцилиндрового агрегата. Совокупная мощность силовой установки увеличилась до 435 л.с., а крутящий момент достиг 680 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 секунды, запас хода исключительно на электротяге составляет около 100 километров по циклу WLTP.

Одним из основных технических изменений стала пневматическая подвеска Airmatic с интеллектуальной регулировкой амортизаторов. Система использует информацию о состоянии дорожного покрытия, полученную от других автомобилей Mercedes-Benz через облачный сервис, и заранее адаптируется к неровностям.

Внедорожник сохранил просторный салон и багажник объемом 630 литров. В качестве дополнительного оборудования доступны третий ряд сидений, вентиляция и массаж передних кресел, а также аудиосистема Burmester с 15 динамиками.

На британском рынке стоимость обновленного Mercedes-Benz GLE начинается с 79 995 фунтов стерлингов за дизельную версию GLE 350 d. Гибрид GLE 450 e оценивается минимум в 82 995 фунтов, а GLE 450 d — в 83 995 фунтов.

По итогам испытаний журналисты Auto Express отметили улучшенную плавность хода, работу гибридной установки и обновленное оснащение. При этом высокая стоимость автомобиля остается одним из основных факторов при выборе модели.