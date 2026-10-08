Chery и Jaguar Land Rover выведут автомобили Freelander на рынок Европы

Совместный автомобильный бренд Freelander, созданный китайской Chery и британской Jaguar Land Rover (JLR), официально подтвердил планы выхода на европейский рынок. Продажи автомобилей также планируется организовать в Великобритании.

Международная экспансия марки будет проходить поэтапно. Первым зарубежным рынком станут Объединенные Арабские Эмираты, после чего автомобили появятся в других странах Ближнего Востока и Северной Африки. Следующий этап предусматривает начало поставок в Австралию и Новую Зеландию.

В третью очередь производитель намерен выйти на европейские рынки, включая Германию, Испанию, Италию и Бельгию. Позднее продажи должны начаться в Великобритании и Ирландии. Точные сроки европейского запуска пока не объявлены.

Первой серийной моделью возрожденной марки стал внедорожник Freelander 8, производство которого организовано в Китае. Для международного рынка автомобиль получил гибридную силовую установку мощностью 460 кВт (около 626 л. с.), полный привод и аккумулятор емкостью 34,12 кВт·ч. Запас хода на электротяге составляет до 110 километров в версии для Ближнего Востока.

Новый бренд использует название прежней модели Land Rover Freelander, однако теперь развивается как самостоятельное автомобильное направление в рамках сотрудничества Chery и JLR.