BMW представила электрический кроссовер iX4 с запасом хода до 827 км

Немецкий автопроизводитель BMW представил новый электрический кроссовер iX4, построенный на платформе Neue Klasse. Модель получила купеобразный кузов, несколько вариантов силовых установок и запас хода до 827 километров. Об этом сообщает Auto Express.

Новинка стала более спортивной по дизайну альтернативой BMW iX3. Основные отличия сосредоточены в задней части кузова, где установлена покатая крыша. Производство обеих моделей организовано на предприятии компании в венгерском Дебрецене.

Базовая версия iX4 40 xDrive оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью около 374 лошадиных сил и аккумулятором емкостью 87 кВт·ч. Такой кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 5,6 секунды и проезжать без подзарядки до 637 километров.

Более мощная модификация iX4 50 xDrive получила 468-сильную установку и батарею на 113 кВт·ч. Запас хода достигает 827 километров, а ускорение до 100 км/ч занимает 4,9 секунды. Благодаря поддержке зарядки мощностью до 400 кВт восполнить заряд аккумулятора с 10 до 80% можно примерно за 21 минуту.

На вершине модельного ряда расположилась версия iX4 M60 с отдачей около 612 лошадиных сил и крутящим моментом 875 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, а максимальный запас хода составляет 777 километров.

В салоне установлен центральный дисплей диагональю 17,9 дюйма и система Panoramic iDrive с широкоформатной информационной панелью. Объем багажника составляет 490 литров, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1600 литров.