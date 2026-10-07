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Porsche сократит модельный ряд и сделает ставку на более дорогие автомобили

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Porsche представила стратегию развития до 2035 года, предусматривающую сокращение модельного ряда и смещение акцента в сторону более дорогих и прибыльных автомобилей. Компания намерена придерживаться принципа «ценность вместо объёма» и снизить точку безубыточности до уровня менее 200 тысяч машин в год.

Автопроизводитель планирует активнее развивать спортивные модели, включая семейство 911, и премиальные внедорожники. Одновременно Porsche продолжит выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридных моделей дольше, чем предполагалось ранее.

Компания также намерена сократить расходы на разработку, расширить использование общих платформ с Audi и уменьшить численность персонала примерно на 9 тысяч человек к 2035 году. Долгосрочная цель Porsche — вернуть операционную рентабельность к уровню около 15%.

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