Changan вывела гибридный Deepal S07 на европейский рынок

Changan представила в Европе подключаемый гибрид Deepal S07 Ultra PHEV. Премьера кроссовера состоялась на выставке Auto Athina 2026 в Греции, где модель оценили минимум в 36 тысяч евро.

Автомобиль получил 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Суммарная мощность установки составляет 190 кВт, или 254 л. с. Кроссовер оснащён литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью около 18,4 кВт·ч.

На электротяге Deepal S07 способен проехать до 100 км, а общий запас хода достигает примерно 1000 км. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды, максимальная скорость составляет 185 км/ч. Поддерживается быстрая зарядка постоянным током мощностью до 55 кВт.

Более дорогая версия кроссовера стоит 39 тысяч евро. Покупателям, оформившим заказ во время выставки Auto Athina 2026, предложена скидка в размере 1000 евро.