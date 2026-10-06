BYD запатентовала батарейный шкаф с ячейками в охлаждающей жидкости

BYD подала патентную заявку на систему хранения энергии, в которой аккумуляторные модули размещаются непосредственно в диэлектрической охлаждающей жидкости.

Конструкция разделена на два изолированных отсека. В нижней части находятся погружённые в жидкость аккумуляторные модули, а электрическое оборудование размещается сверху в сухом отделении.

Соединения между двумя секциями предлагается прокладывать через верхнюю часть жидкостного отсека. Такое решение позволяет снизить нагрузку на герметичные соединения, поскольку давление жидкости увеличивается с глубиной.

В отличие от традиционных систем жидкостного охлаждения, где тепло отводится через специальные пластины, новая схема предполагает непосредственный контакт модулей с непроводящей жидкостью.

Патент относится к стационарным батарейным шкафам и системам накопления энергии. О применении технологии в серийных автомобилях BYD пока не сообщала.