Volvo Cars отказалась от прогноза на 2026 год из-за слабых продаж

Volvo Cars отозвала прежний прогноз на 2026 год по объемам продаж и денежному потоку. Решение связано с ухудшением ситуации на китайском рынке и более медленным, чем ожидалось, восстановлением спроса в США. Новый краткосрочный прогноз компания предоставлять не стала из-за сохраняющейся неопределенности. При этом европейский рынок, по оценке Volvo, остается устойчивым.

В третьем квартале компания продала 141 609 автомобилей — на 10,7% меньше, чем годом ранее. Продажи в Китае сократились более чем на 40%, в Америке — на 14%, тогда как в Европе и остальных регионах выросли на 2%. Volvo также предупредила о существенном негативном влиянии рыночной ситуации на операционную прибыль и денежный поток за третий квартал.

Компания сообщила, что дополнительно примет меры для улучшения финансовых показателей и представит подробности вместе с квартальным отчетом 23 октября. Ранее, 17 сентября, Volvo представила долгосрочную стратегию с планами выпустить 13 новых электрифицированных моделей к 2030 году и добиться операционной маржи выше 8%.

На фоне новости акции Volvo Cars на торгах в Стокгольме снижались до 7,8%.