Peacock запустил в производство сериал по вселенной «Форсажа»

Стриминговый сервис Peacock официально дал «зеленый свет» первому игровому сериалу во вселенной «Форсажа». Премьера проекта намечена на 2028 год. Шоураннерами и авторами пилотного эпизода выступят Майк Дэниэлс и Вулф Коулман, а Вин Дизель станет одним из исполнительных продюсеров. 

Подробности сюжета и актерского состава пока не раскрываются. Действие развернется в мире «Форсажа», однако участие персонажей из полнометражных фильмов пока не подтверждено. В мае Дизель говорил о планах создать четыре сериала по франшизе, но на данный момент официально подтвержден только один проект.

Полнометражный фильм «Форсаж навсегда» также запланирован на 2028 год. Его премьера в кинотеатрах должна состояться 17 марта.