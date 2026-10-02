Changan CS75 Plus: современный кроссовер с турбомотором, просторным салоном и богатым оснащением

Changan CS75 Plus — среднеразмерный кроссовер, который сочетает выразительный дизайн, современные силовые агрегаты, автоматическую коробку передач и широкий набор электронных систем. Модель ориентирована на водителей, которым нужен универсальный автомобиль для города, дальних поездок и повседневных семейных задач. При этом конкретные характеристики Changan CS75 Plus могут различаться в зависимости от поколения, рынка и комплектации.
Актуальные версии автомобиля демонстрируют заметное развитие модели. Например, официальные характеристики для российского рынка указывают для CS75PLUS https://changan-krd.ru/cs75plus/ двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра, 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и крутящий момент до 380 Н·м в зависимости от версии.
- Что представляет собой Changan CS75 Plus
- Дизайн и внешний вид автомобиля
- Размеры Changan CS75 Plus
- Двигатель и технические характеристики
- Основные силовые агрегаты
- Как оценить динамику автомобиля
- Коробка передач и ходовая часть
- Что важно учитывать при эксплуатации
- Салон и уровень комфорта
- Багажник и практичность
- Безопасность и электронные системы
- Основные элементы оснащения
- Расход топлива и стоимость эксплуатации
- Комплектации Changan CS75 Plus
- Преимущества и особенности модели
- К основным особенностям можно отнести:
- На что обратить внимание перед покупкой
- Заключение
Что представляет собой Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus относится к классу SUV и занимает достаточно практичную нишу между компактными городскими кроссоверами и более крупными семейными автомобилями. Концепция модели построена вокруг нескольких ключевых характеристик: вместительного кузова, удобного салона, турбированных бензиновых двигателей и современной электроники.
В зависимости от поколения автомобиль может существенно отличаться по размерам и техническому оснащению. Например, третье поколение, представленное на ряде рынков, имеет длину 4710 мм, ширину 1865 мм, высоту 1710 мм и колесную базу 2710 мм. Более новое четвертое поколение стало крупнее: его габариты составляют 4770 × 1910 × 1705 мм, а колесная база увеличилась до 2800 мм.
Дизайн и внешний вид автомобиля
Внешность Changan CS75 Plus выполнена в современной стилистике. Передняя часть автомобиля получила крупную радиаторную решетку, узкую светодиодную оптику и выразительные декоративные элементы. Благодаря этому кроссовер выглядит более динамично, чем традиционные автомобили семейного назначения.
Большие колеса и относительно высокая линия кузова визуально подчеркивают принадлежность автомобиля к сегменту SUV. При этом пропорции остаются практичными: значительная колесная база обеспечивает дополнительное пространство в салоне, а пятидверная компоновка облегчает посадку и загрузку багажа.
Размеры Changan CS75 Plus
|Параметр
|CS75 Plus III поколения
|CS75 Plus IV поколения
|Длина
|4710 мм
|4770 мм
|Ширина
|1865 мм
|1910 мм
|Высота
|1710 мм
|1705 мм
|Колесная база
|2710 мм
|2800 мм
Таким образом, при выборе автомобиля важно уточнять поколение. Название Changan CS75 Plus используется для нескольких поколений модели, поэтому характеристики из разных каталогов нельзя автоматически считать характеристиками одной и той же версии.
Двигатель и технические характеристики
Одной из особенностей Changan CS75 Plus является применение турбированных бензиновых двигателей. В российских спецификациях для одной из актуальных версий указаны моторы 1.5 Turbo мощностью 181 л. с. и 2.0 Turbo мощностью 226 л. с., причем максимальный крутящий момент составляет соответственно 280 и 380 Н·м. Оба двигателя работают с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.
В более новых версиях характеристики могут отличаться. Например, для нового поколения на официальном сайте Changan в Казахстане заявлен 2,0-литровый двигатель мощностью 235 л. с. и максимальным моментом 390 Н·м. Поэтому технические данные следует рассматривать с учетом конкретного рынка и года выпуска.
Основные силовые агрегаты
|Параметр
|1.5 Turbo
|2.0 Turbo
|Рабочий объем
|1494 см³
|1998 см³
|Количество цилиндров
|4
|4
|Тип двигателя
|Бензиновый, турбированный
|Бензиновый, турбированный
|Мощность
|181 л. с.
|226 л. с.
|Крутящий момент
|280 Н·м
|380 Н·м
|Коробка передач
|8AT
|8AT
Как оценить динамику автомобиля
Для приблизительной оценки потенциальной динамики автомобиля можно использовать отношение массы к мощности. Базовая формула выглядит следующим образом:
Удельная масса = масса автомобиля / мощность двигателя.
Например, если масса автомобиля составляет 1610 кг, а мощность двигателя — 232 л. с., расчет будет выглядеть так:
1610 / 232 ≈ 6,94 кг/л. с.
Однако этот показатель не является прямым эквивалентом времени разгона. На реальную динамику влияют настройки двигателя, передаточные числа коробки, привод, аэродинамика, состояние дороги, масса пассажиров и множество других факторов. Поэтому сравнивать автомобили исключительно по формуле удельной мощности некорректно.
Коробка передач и ходовая часть
В ряде спецификаций Changan CS75 Plus используется 8-ступенчатая автоматическая коробка Aisin. Такой тип трансмиссии рассчитан на плавное переключение передач и позволяет поддерживать подходящий диапазон оборотов при движении в различных режимах.
Ходовая часть построена по распространенной для современных кроссоверов схеме. Спереди применяется независимая подвеска McPherson, а сзади — независимая многорычажная конструкция. Такая компоновка позволяет сочетать комфорт при повседневной эксплуатации с предсказуемым поведением автомобиля на дороге.
Что важно учитывать при эксплуатации
- регулярно проверять состояние шин и давление в них;
- соблюдать интервалы технического обслуживания;
- контролировать состояние тормозной системы;
- учитывать качество дорожного покрытия при движении по неровным дорогам;
- использовать рекомендованные производителем эксплуатационные жидкости и расходные материалы.
Салон и уровень комфорта
Интерьер Changan CS75 Plus ориентирован на современного пользователя. В салоне большое внимание уделено цифровым интерфейсам, мультимедийной системе и эргономике органов управления. В зависимости от комплектации автомобиль может оснащаться цифровыми дисплеями, панорамной крышей, электрическими регулировками сидений, системами подогрева и другими функциями.
Увеличение колесной базы в новом поколении до 2800 мм создает предпосылки для более просторного пассажирского пространства. При этом автомобиль сохраняет пятиместную компоновку, которая хорошо подходит для семейного использования.
Багажник и практичность
Практичность является одним из важных преимуществ автомобилей такого класса. В зависимости от версии объем багажного отделения может различаться. Для одной из актуальных конфигураций CS75 Plus указывается 620 литров пространства за вторым рядом сидений и до 1450 литров при его складывании.
У некоторых более новых исполнений заявленный объем багажника достигает 725 литров, а при трансформации салона — 1620 литров.
Такой диапазон показателей еще раз демонстрирует необходимость проверять характеристики именно той модификации, которую планируется приобрести.
Безопасность и электронные системы
Современный Changan CS75 Plus получает комплекс систем, предназначенных для повышения безопасности и удобства управления. Набор оборудования зависит от рынка и комплектации. Среди доступных технологий могут присутствовать системы контроля полосы движения, адаптивный круиз-контроль, электронные системы стабилизации и автоматическая парковка.
На некоторых рынках производитель также заявляет интеллектуальные ассистенты движения, способные помогать водителю удерживать автомобиль в полосе при соответствующих дорожных условиях. Такие системы следует рассматривать именно как электронных помощников, а не как замену внимательному управлению автомобилем.
Основные элементы оснащения
- системы стабилизации и электронного контроля движения;
- фронтальные и боковые подушки безопасности в зависимости от комплектации;
- системы помощи при парковке;
- камеры кругового обзора на отдельных версиях;
- адаптивный круиз-контроль;
- система предупреждения о выходе из полосы;
- мультимедийная система и цифровые дисплеи.
Расход топлива и стоимость эксплуатации
Расход топлива Changan CS75 Plus зависит от двигателя, коробки передач, массы автомобиля, режима движения, температуры воздуха и стиля вождения. Поэтому паспортный показатель нельзя напрямую переносить на реальную эксплуатацию.
Условную стоимость топлива можно рассчитать по простой формуле:
Стоимость поездки = расстояние × расход топлива / 100 × цена одного литра топлива.
Например, для поездки длиной 500 км при условном расходе 9 л на 100 км потребуется:
500 × 9 / 100 = 45 литров топлива.
Если литр бензина стоит 60 рублей, затраты составят:
45 × 60 = 2700 рублей.
Это только расчетный пример: фактические расходы конкретного владельца будут зависеть от реального расхода и актуальной цены топлива.
Комплектации Changan CS75 Plus
В зависимости от рынка и поколения автомобиль предлагается в нескольких вариантах оснащения. Например, российская линейка CS75PLUS включает комплектации Comfort, Luxe и Tech. Для разных версий предусматриваются различные двигатели и наборы оборудования.{index=10}
|Комплектация
|Особенности
|Comfort
|Базовый уровень оснащения, турбированный двигатель, автоматическая коробка
|Luxe
|Расширенный набор комфорта и электронных функций
|Tech
|Более мощный двигатель и расширенное технологическое оснащение
Точный перечень оборудования необходимо проверять перед покупкой, поскольку состав комплектаций может изменяться вместе с модельным годом.
Преимущества и особенности модели
Changan CS75 Plus интересен сочетанием нескольких характеристик, которые востребованы в современном сегменте кроссоверов. К ним относятся просторный кузов, турбированные двигатели, автоматическая трансмиссия, независимая задняя подвеска и развитое электронное оснащение.
К основным особенностям можно отнести:
- современный дизайн кузова;
- несколько вариантов силовых агрегатов в зависимости от рынка;
- 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию на соответствующих версиях;
- просторный пятиместный салон;
- большой багажник;
- современные мультимедийные и электронные системы;
- широкий набор комплектаций.
При этом потенциальному владельцу следует учитывать различия между поколениями и рынками. Например, характеристики третьего поколения и нового четвертого поколения заметно различаются как по размерам, так и по силовым установкам. :contentReference[oaicite:11]{index=11}
На что обратить внимание перед покупкой
Перед приобретением Changan CS75 Plus целесообразно определить, какая именно версия автомобиля соответствует требованиям. Необходимо проверить год выпуска, поколение, двигатель, тип привода, комплектацию и перечень оборудования.
- Определите поколение автомобиля. Это позволит избежать путаницы с техническими характеристиками.
- Сравните двигатели. Более мощный мотор обеспечивает иной характер автомобиля, но потенциально может отличаться расходом и стоимостью обслуживания.
- Проверьте комплектацию. Название комплектации само по себе не гарантирует одинаковый набор оборудования для разных рынков.
- Уточните гарантийные условия. Особенно важно понимать, какие работы и компоненты входят в гарантийную программу.
- Проведите тест-драйв. Это позволит оценить посадку, обзорность, работу трансмиссии, подвески и электронных систем.
Заключение
Changan CS75 Plus представляет собой современный семейный кроссовер, в котором сочетаются практичность SUV, турбированные бензиновые двигатели, автоматическая трансмиссия и большое количество электронных функций. Модель развивается от поколения к поколению: увеличиваются размеры, меняются силовые агрегаты и расширяется технологическое оснащение.
При выборе автомобиля особенно важно ориентироваться не только на название модели, но и на конкретный год выпуска, рынок и комплектацию. Для одной версии CS75 Plus могут быть заявлены двигатель 1,5 литра и 181 л. с., тогда как другая модификация получила 2,0-литровый агрегат мощностью свыше 230 л. с. Аналогичная ситуация наблюдается с размерами, объемом багажника и составом оборудования. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
В результате Changan CS75 Plus можно рассматривать как универсальный кроссовер для города и дальних поездок, а его конкретные эксплуатационные качества следует оценивать применительно к выбранной модификации. Такой подход позволяет получить объективное представление об автомобиле и сделать выбор на основании технических характеристик, оснащения и предполагаемых условий эксплуатации.