Changan CS75 Plus: современный кроссовер с турбомотором, просторным салоном и богатым оснащением

Changan CS75 Plus — среднеразмерный кроссовер, который сочетает выразительный дизайн, современные силовые агрегаты, автоматическую коробку передач и широкий набор электронных систем. Модель ориентирована на водителей, которым нужен универсальный автомобиль для города, дальних поездок и повседневных семейных задач. При этом конкретные характеристики Changan CS75 Plus могут различаться в зависимости от поколения, рынка и комплектации.

Актуальные версии автомобиля демонстрируют заметное развитие модели. Например, официальные характеристики для российского рынка указывают для CS75PLUS https://changan-krd.ru/cs75plus/ двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра, 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и крутящий момент до 380 Н·м в зависимости от версии.

Что представляет собой Changan CS75 Plus

Changan CS75 Plus относится к классу SUV и занимает достаточно практичную нишу между компактными городскими кроссоверами и более крупными семейными автомобилями. Концепция модели построена вокруг нескольких ключевых характеристик: вместительного кузова, удобного салона, турбированных бензиновых двигателей и современной электроники.

В зависимости от поколения автомобиль может существенно отличаться по размерам и техническому оснащению. Например, третье поколение, представленное на ряде рынков, имеет длину 4710 мм, ширину 1865 мм, высоту 1710 мм и колесную базу 2710 мм. Более новое четвертое поколение стало крупнее: его габариты составляют 4770 × 1910 × 1705 мм, а колесная база увеличилась до 2800 мм.

Дизайн и внешний вид автомобиля

Внешность Changan CS75 Plus выполнена в современной стилистике. Передняя часть автомобиля получила крупную радиаторную решетку, узкую светодиодную оптику и выразительные декоративные элементы. Благодаря этому кроссовер выглядит более динамично, чем традиционные автомобили семейного назначения.

Большие колеса и относительно высокая линия кузова визуально подчеркивают принадлежность автомобиля к сегменту SUV. При этом пропорции остаются практичными: значительная колесная база обеспечивает дополнительное пространство в салоне, а пятидверная компоновка облегчает посадку и загрузку багажа.

Размеры Changan CS75 Plus

Параметр CS75 Plus III поколения CS75 Plus IV поколения Длина 4710 мм 4770 мм Ширина 1865 мм 1910 мм Высота 1710 мм 1705 мм Колесная база 2710 мм 2800 мм

Таким образом, при выборе автомобиля важно уточнять поколение. Название Changan CS75 Plus используется для нескольких поколений модели, поэтому характеристики из разных каталогов нельзя автоматически считать характеристиками одной и той же версии.

Двигатель и технические характеристики

Одной из особенностей Changan CS75 Plus является применение турбированных бензиновых двигателей. В российских спецификациях для одной из актуальных версий указаны моторы 1.5 Turbo мощностью 181 л. с. и 2.0 Turbo мощностью 226 л. с., причем максимальный крутящий момент составляет соответственно 280 и 380 Н·м. Оба двигателя работают с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.

В более новых версиях характеристики могут отличаться. Например, для нового поколения на официальном сайте Changan в Казахстане заявлен 2,0-литровый двигатель мощностью 235 л. с. и максимальным моментом 390 Н·м. Поэтому технические данные следует рассматривать с учетом конкретного рынка и года выпуска.

Основные силовые агрегаты

Параметр 1.5 Turbo 2.0 Turbo Рабочий объем 1494 см³ 1998 см³ Количество цилиндров 4 4 Тип двигателя Бензиновый, турбированный Бензиновый, турбированный Мощность 181 л. с. 226 л. с. Крутящий момент 280 Н·м 380 Н·м Коробка передач 8AT 8AT

Как оценить динамику автомобиля

Для приблизительной оценки потенциальной динамики автомобиля можно использовать отношение массы к мощности. Базовая формула выглядит следующим образом:

Удельная масса = масса автомобиля / мощность двигателя.

Например, если масса автомобиля составляет 1610 кг, а мощность двигателя — 232 л. с., расчет будет выглядеть так:

1610 / 232 ≈ 6,94 кг/л. с.

Однако этот показатель не является прямым эквивалентом времени разгона. На реальную динамику влияют настройки двигателя, передаточные числа коробки, привод, аэродинамика, состояние дороги, масса пассажиров и множество других факторов. Поэтому сравнивать автомобили исключительно по формуле удельной мощности некорректно.

Коробка передач и ходовая часть

В ряде спецификаций Changan CS75 Plus используется 8-ступенчатая автоматическая коробка Aisin. Такой тип трансмиссии рассчитан на плавное переключение передач и позволяет поддерживать подходящий диапазон оборотов при движении в различных режимах.

Ходовая часть построена по распространенной для современных кроссоверов схеме. Спереди применяется независимая подвеска McPherson, а сзади — независимая многорычажная конструкция. Такая компоновка позволяет сочетать комфорт при повседневной эксплуатации с предсказуемым поведением автомобиля на дороге.

Что важно учитывать при эксплуатации

регулярно проверять состояние шин и давление в них;

соблюдать интервалы технического обслуживания;

контролировать состояние тормозной системы;

учитывать качество дорожного покрытия при движении по неровным дорогам;

использовать рекомендованные производителем эксплуатационные жидкости и расходные материалы.

Салон и уровень комфорта

Интерьер Changan CS75 Plus ориентирован на современного пользователя. В салоне большое внимание уделено цифровым интерфейсам, мультимедийной системе и эргономике органов управления. В зависимости от комплектации автомобиль может оснащаться цифровыми дисплеями, панорамной крышей, электрическими регулировками сидений, системами подогрева и другими функциями.

Увеличение колесной базы в новом поколении до 2800 мм создает предпосылки для более просторного пассажирского пространства. При этом автомобиль сохраняет пятиместную компоновку, которая хорошо подходит для семейного использования.

Багажник и практичность

Практичность является одним из важных преимуществ автомобилей такого класса. В зависимости от версии объем багажного отделения может различаться. Для одной из актуальных конфигураций CS75 Plus указывается 620 литров пространства за вторым рядом сидений и до 1450 литров при его складывании.

У некоторых более новых исполнений заявленный объем багажника достигает 725 литров, а при трансформации салона — 1620 литров.

Такой диапазон показателей еще раз демонстрирует необходимость проверять характеристики именно той модификации, которую планируется приобрести.

Безопасность и электронные системы

Современный Changan CS75 Plus получает комплекс систем, предназначенных для повышения безопасности и удобства управления. Набор оборудования зависит от рынка и комплектации. Среди доступных технологий могут присутствовать системы контроля полосы движения, адаптивный круиз-контроль, электронные системы стабилизации и автоматическая парковка.

На некоторых рынках производитель также заявляет интеллектуальные ассистенты движения, способные помогать водителю удерживать автомобиль в полосе при соответствующих дорожных условиях. Такие системы следует рассматривать именно как электронных помощников, а не как замену внимательному управлению автомобилем.

Основные элементы оснащения

системы стабилизации и электронного контроля движения;

фронтальные и боковые подушки безопасности в зависимости от комплектации;

системы помощи при парковке;

камеры кругового обзора на отдельных версиях;

адаптивный круиз-контроль;

система предупреждения о выходе из полосы;

мультимедийная система и цифровые дисплеи.

Расход топлива и стоимость эксплуатации

Расход топлива Changan CS75 Plus зависит от двигателя, коробки передач, массы автомобиля, режима движения, температуры воздуха и стиля вождения. Поэтому паспортный показатель нельзя напрямую переносить на реальную эксплуатацию.

Условную стоимость топлива можно рассчитать по простой формуле:

Стоимость поездки = расстояние × расход топлива / 100 × цена одного литра топлива.

Например, для поездки длиной 500 км при условном расходе 9 л на 100 км потребуется:

500 × 9 / 100 = 45 литров топлива.

Если литр бензина стоит 60 рублей, затраты составят:

45 × 60 = 2700 рублей.

Это только расчетный пример: фактические расходы конкретного владельца будут зависеть от реального расхода и актуальной цены топлива.

Комплектации Changan CS75 Plus

В зависимости от рынка и поколения автомобиль предлагается в нескольких вариантах оснащения. Например, российская линейка CS75PLUS включает комплектации Comfort, Luxe и Tech. Для разных версий предусматриваются различные двигатели и наборы оборудования.{index=10}

Комплектация Особенности Comfort Базовый уровень оснащения, турбированный двигатель, автоматическая коробка Luxe Расширенный набор комфорта и электронных функций Tech Более мощный двигатель и расширенное технологическое оснащение

Точный перечень оборудования необходимо проверять перед покупкой, поскольку состав комплектаций может изменяться вместе с модельным годом.

Преимущества и особенности модели

Changan CS75 Plus интересен сочетанием нескольких характеристик, которые востребованы в современном сегменте кроссоверов. К ним относятся просторный кузов, турбированные двигатели, автоматическая трансмиссия, независимая задняя подвеска и развитое электронное оснащение.

К основным особенностям можно отнести:

современный дизайн кузова;

несколько вариантов силовых агрегатов в зависимости от рынка;

8-ступенчатую автоматическую трансмиссию на соответствующих версиях;

просторный пятиместный салон;

большой багажник;

современные мультимедийные и электронные системы;

широкий набор комплектаций.

При этом потенциальному владельцу следует учитывать различия между поколениями и рынками. Например, характеристики третьего поколения и нового четвертого поколения заметно различаются как по размерам, так и по силовым установкам. :contentReference[oaicite:11]{index=11}

На что обратить внимание перед покупкой

Перед приобретением Changan CS75 Plus целесообразно определить, какая именно версия автомобиля соответствует требованиям. Необходимо проверить год выпуска, поколение, двигатель, тип привода, комплектацию и перечень оборудования.

Определите поколение автомобиля. Это позволит избежать путаницы с техническими характеристиками. Сравните двигатели. Более мощный мотор обеспечивает иной характер автомобиля, но потенциально может отличаться расходом и стоимостью обслуживания. Проверьте комплектацию. Название комплектации само по себе не гарантирует одинаковый набор оборудования для разных рынков. Уточните гарантийные условия. Особенно важно понимать, какие работы и компоненты входят в гарантийную программу. Проведите тест-драйв. Это позволит оценить посадку, обзорность, работу трансмиссии, подвески и электронных систем.

Заключение

Changan CS75 Plus представляет собой современный семейный кроссовер, в котором сочетаются практичность SUV, турбированные бензиновые двигатели, автоматическая трансмиссия и большое количество электронных функций. Модель развивается от поколения к поколению: увеличиваются размеры, меняются силовые агрегаты и расширяется технологическое оснащение.

При выборе автомобиля особенно важно ориентироваться не только на название модели, но и на конкретный год выпуска, рынок и комплектацию. Для одной версии CS75 Plus могут быть заявлены двигатель 1,5 литра и 181 л. с., тогда как другая модификация получила 2,0-литровый агрегат мощностью свыше 230 л. с. Аналогичная ситуация наблюдается с размерами, объемом багажника и составом оборудования. :contentReference[oaicite:12]{index=12}

В результате Changan CS75 Plus можно рассматривать как универсальный кроссовер для города и дальних поездок, а его конкретные эксплуатационные качества следует оценивать применительно к выбранной модификации. Такой подход позволяет получить объективное представление об автомобиле и сделать выбор на основании технических характеристик, оснащения и предполагаемых условий эксплуатации.