Range Rover Sport Electric получил запас хода до 602 км

Компания Range Rover представила электрическую версию внедорожника Range Rover Sport. Модель уже доступна для заказа по цене от £109 810, что по курсу ЦБ на 1 октября составляет около 12,1 млн рублей. Поставки автомобилей начнутся в начале 2027 года. Заявленный запас хода достигает 374 миль, или примерно 602 км по циклу WLTP.

Range Rover Sport Electric оснащен двумя электрическими силовыми установками на передней и задней осях. Их суммарная мощность достигает 550 л. с. в режиме Dynamic, 493 л. с. в Comfort и 276 л. с. в Eco. Максимальный крутящий момент составляет 850 Н·м. До 62 миль/ч (100 км/ч) автомобиль разгоняется за 4,5 секунды.

В основе электромобиля лежит 800-вольтовая архитектура с аккумулятором полезной емкостью 118,5 кВт·ч и системой управления температурным режимом. По сравнению с бензиновой версией V8 масса автомобиля увеличилась на 285 кг, а мощность оказалась ниже на 84 л. с.

Электрическая силовая установка позволила переработать конструкцию шасси. Батарея размещена между осями, благодаря чему центр тяжести автомобиля стал ниже на 73 мм. Кузов получил дополнительную жесткость, а подвеска оснащена пневматическими элементами с двумя камерами и активными амортизаторами Bilstein с двумя клапанами.

В состав системы Adaptive Dynamics 2 входит электрогидравлическая система подавления кренов e-ARC, способная прикладывать до 1400 Н·м крутящего момента к каждой оси. Автомобиль также получил полноуправляемое шасси: задние колеса могут поворачиваться на угол до 7,3 градуса. Для улучшения управляемости применяется система распределения тяги между колесами.

Range Rover Sport Electric оснащен однопедальным режимом, который активируется селектором. При отпускании педали акселератора автомобиль замедляется за счет рекуперации. Для преобразования энергии используются инверторы на карбиде кремния.

Внешне электрическая версия отличается от обычного Range Rover Sport закрытой передней решеткой, аэродинамическими колесными дисками и переработанным задним диффузором. Вместо звука двигателя инженеры разработали отдельное звуковое оформление с низкочастотной основой.

Заявленный запас хода в реальных условиях составляет около 333 миль, или примерно 536 км. На зарядной станции мощностью 350 кВт за 10 минут можно восполнить запас хода примерно на 136 миль (219 км). Зарядка аккумулятора с 10% до 80% занимает 22 минуты.