Второе поколение BYD Seagull получило массаж сиденья и багажник на 94 л

BYD раскрыла новые подробности об оснащении второго поколения электрического хэтчбека Seagull перед началом продаж. Автомобиль получит задний привод, а среди его конкурентов на китайском рынке будет Geely EX2.

В салоне установят крупный экран, разделенный на две части. Левая область будет выполнять функции приборной панели и отображать скорость, выбранную передачу, запас хода, расход энергии и режим движения. Правая часть предназначена для мультимедийных функций, включая навигацию и воспроизведение музыки.

Передние кресла получат электрические регулировки, причем водительское сиденье будет поддерживать функцию массажа. Также предусмотрена многоцветная подсветка салона. Под задними сиденьями появятся два отделения для хранения вещей, а пассажиры второго ряда смогут регулировать направление воздушного потока через отдельный дефлектор. В оснащение также войдут магнитные кнопки BYD.

Электромотор разместят на задней оси, что позволило освободить пространство под капотом для переднего багажника объемом 94 л. Основной багажник при сложенных задних сиденьях сможет вмещать до 1380 л.

Габариты нового Seagull составят 4205 × 1810 × 1570 мм, колесная база — 2650 мм. Электродвигатель мощностью 95 кВт (127 л. с.) будет работать в сочетании с батареями емкостью 30 или 39,2 кВт·ч. Заявленный запас хода составляет 320–420 км по циклу CLTC, что соответствует 262–344 км по WLTP.

Для автомобиля также ожидается поддержка технологии быстрой зарядки, которая позволит восполнять заряд с 10% до 97% примерно за девять минут. В качестве опции будет доступен установленный на крыше лидар, входящий в комплекс помощи водителю DiPilot 300.

По данным CarNewsChina, стоимость нового Seagull может оказаться ниже 100 тыс. юаней, или примерно 1,25 млн рублей по официальному курсу ЦБ на 1 октября 2026 года. Текущая версия модели стоит в Китае от 69,9 тыс. до 85,9 тыс. юаней — около 872 тыс. и 1,07 млн рублей соответственно. С января по август 2026 года BYD Seagull продали 74 087 раз, что на 66,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.