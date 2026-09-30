Chery выпустила iCaur V27 с запасом хода 300 км на электричестве

Компания Chery вывела на китайский рынок дальнобойную версию внедорожника iCar V27, который за пределами Китая продаётся под названием iCaur V27. Новинка с силовой установкой EREV предлагается в двух комплектациях стоимостью около 2,39 млн и 2,56 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 30 сентября.

Автомобиль оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем, работающим в качестве генератора, и двумя электромоторами суммарной мощностью 335 кВт, или 449 л.с. Батарея CATL ёмкостью 51,2 кВт·ч обеспечивает до 300 км пробега на электротяге по циклу CLTC.

Длина внедорожника с запасным колесом достигает 5055 мм, колёсная база составляет 2910 мм, дорожный просвет — 220 мм. Машина способна преодолевать броды глубиной до 600 мм.

В салоне установлены 15,4-дюймовый центральный экран и цифровая приборная панель диагональю 8,88 дюйма. За работу мультимедийной системы отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8295P, также предусмотрена интеграция с DeepSeek.

Система помощи водителю Super Falcon 700+ использует чип Horizon Robotics Journey 6P, лидар, камеры, радары и ультразвуковые датчики.