BMW представила новую 3 Series с бензиновыми моторами и дизайном i3

BMW рассекретила новое поколение 3 Series с бензиновыми силовыми установками. Модель получила внешность в стиле электрического i3 Neue Klasse, однако построена на отдельной платформе, рассчитанной на автомобили с ДВС.

На старте в Великобритании будут доступны две версии с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Базовая 320 оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 208 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 7,4 секунды.

Старшая версия M350 получила 3,0-литровую рядную «шестёрку» мощностью 420 л.с. и полный привод. До 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 4,1 секунды. Также предусмотрен режим Drift, при котором передняя ось может отключаться.

Длина новой 3 Series составляет 4760 мм, что на 52 мм больше прежней модели. Объём багажника при этом уменьшился до 450 литров.

В салоне установлены система Panoramic iDrive и 17,9-дюймовый центральный экран. Традиционная приборная панель и большинство физических кнопок отсутствуют. В оснащение также вошли функции частично автоматизированного вождения и навигация с использованием данных Google.

Продажи бензиновой BMW 3 Series в Великобритании начнутся во втором квартале 2027 года. Стоимость составит от 44 975 фунтов стерлингов.