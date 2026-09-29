GAC планирует заменить FAW в совместном предприятии FAW Toyota

Китайская GAC намерена приобрести 50% акций совместного предприятия FAW Toyota, которые сейчас принадлежат China FAW Group Corporation. В случае завершения сделки GAC заменит FAW в структуре СП.

При этом GAC уже участвует в другом совместном предприятии с Toyota — GAC Toyota. До сих пор две структуры работали в разных регионах Китая, однако их модельные линейки частично пересекались. В частности, FAW Toyota выпускает RAV4, а GAC Toyota — близкий по характеристикам Wildlander.

С января по август 2026 года GAC Toyota поставила 446 591 автомобиль, что на 10% меньше показателя годом ранее. Продажи FAW Toyota за тот же период составили 378 872 машины, снизившись на 26,6%.

Изменения связывают со стремлением Toyota упростить работу в Китае и лучше координировать исследования и разработки, цепочки поставок и маркетинг. После выхода из совместного предприятия FAW, как ожидается, станет вторым по величине акционером GAC.