BYD выпустила 10-миллионный автомобиль серии Dynasty

Компания BYD выпустила в Китае 10-миллионный автомобиль семейства Dynasty. Юбилейной машиной стал флагманский седан Da Han. На достижение этого показателя производителю потребовалось 13 лет.

Первой моделью линейки Dynasty стал подключаемый гибрид Qin, вышедший на китайский рынок в августе 2013 года. Сейчас семейство включает шесть направлений — Tang, Han, Qin, Song, Yuan и Xia, в которых представлено 27 моделей и различных версий.

В январе 2026 года совокупные продажи Dynasty составляли 8,86 млн автомобилей, а к концу сентября приблизились к 10 млн. Эта линейка остается одним из основных источников продаж BYD.

Da Han имеет длину 5256 мм и колесную базу 3130 мм. Седан оснащается пневмоподвеской DiSus-A, позволяющей увеличить дорожный просвет на 100 мм, системой подруливания задних колес и комплексом помощи водителю DiPilot 300.

Базовая электрическая версия получила двигатель мощностью 370 кВт, или 496 л.с., и аккумулятор емкостью 102,326 кВт·ч. Запас хода достигает 1008 км по циклу CLTC. Полноприводный вариант мощностью 570 кВт, или 764 л.с., способен проехать до 880 км. Начальная стоимость модели составляет 249,9 тысячи юаней.