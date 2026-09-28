Chery и Huawei выпустили электрокроссовер Luxeed RX с запасом хода 852 км

В Китае стартовали продажи электрического кроссовера Luxeed RX, созданного Chery и Huawei. Модель предлагается в шести версиях по цене от 3,26 млн до 4,89 млн рублей по текущему курсу Банка России. Для сравнения, Xiaomi YU7 на китайском рынке стоит от 2,93 млн рублей.

Luxeed RX представляет собой крупный пятиместный SUV длиной 5020 мм, шириной 2007 мм и высотой 1585 мм. Колесная база составляет 3000 мм. В зависимости от комплектации устанавливаются 20- или 22-дюймовые колеса.

В салоне предусмотрены 16,1-дюймовый центральный экран, отдельный 8,88-дюймовый дисплей для переднего пассажира, цифровая приборная панель и 26-дюймовый проекционный дисплей. Электроника использует 38 датчиков и четыре лидара, включая один с 896 линиями. Система помощи водителю позволяет автомобилю самостоятельно перемещаться между заданными адресами при постоянном контроле со стороны водителя.

Передние кресла получили 98 датчиков и 27 пневматических камер, которые меняют поддержку тела в зависимости от положения пассажира и дорожных условий. Объем багажника составляет 622 литра, дополнительно предусмотрен скрытый отсек на 30 литров.

Базовая заднеприводная версия оснащается электромотором мощностью 277 кВт, или 371 л.с. Полноприводный вариант с двумя двигателями развивает до 437 кВт, что соответствует 586 л.с. Для модели доступны батареи емкостью 81,1, 100,25 и 100,42 кВт·ч. Заявленный запас хода по циклу CLTC составляет от 700 до 852 км.

На трассе Zhejiang International Circuit версия Luxeed RX Ultra+ прошла круг за 1 минуту 43,210 секунды. Результат Xiaomi YU7 Max на той же трассе составил 1 минуту 43,384 секунды.

Стоимость комплектаций Luxeed RX в пересчете по курсу ЦБ составляет около 3,26 млн рублей за Max, 3,63 млн за Max LR, 4,01 млн за Ultra, 4,38 млн за Ultra LR, 4,64 млн за Ultra LR AWD и 4,89 млн рублей за Ultra+.