Alpine показала новый A110 с электрической силовой установкой

Alpine раскрыла новые подробности о следующем поколении спорткара A110, который получит полностью электрическую силовую установку и более агрессивный дизайн. Серийную модель планируют представить в 2027 году.

Автомобиль сохранит характерные пропорции A110, четыре передние фары и низкий кузов высотой менее 1,3 метра. При этом оптика станет более угловатой, а кузов получит более выраженные боковины и расширенную колею.

Новинка будет построена на новой алюминиевой платформе Alpine Performance Platform. Батарею разделят на два блока — один разместят за водителем, второй в передней части машины. Такое решение должно помочь сохранить низкую посадку и оптимальное распределение массы.

В базовой конфигурации A110 получит два электромотора на задних колесах и систему активного распределения тяги. В дальнейшем ожидается и полноприводная версия с дополнительным передним мотором. Целевая масса автомобиля составляет около 1450 кг, а запас хода может превысить 560 км.

Alpine также планирует расширить семейство за счет открытой версии A110 Spyder и других модификаций. Платформа при этом технически допускает использование гибридных и бензиновых силовых установок, хотя основной вариант новой A110 будет электрическим.