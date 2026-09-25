Peugeot вернула индекс GTi: электрический E-208 получил 277 сил

Peugeot представила спортивную версию электрического хэтчбека E-208 с индексом GTi. Модель получила доработанное шасси, более мощный электромотор и ряд внешних изменений.

Силовая установка развивает 277 л.с. и 345 Н·м. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 5,5 секунды, максимальная скорость достигает примерно 180 км/ч. Привод остался передним, а для улучшения сцепления установлен механический дифференциал повышенного трения.

Подвеску занизили на 25 мм, колею расширили на 56 мм спереди и на 28 мм сзади. Также автомобиль получил задний стабилизатор поперечной устойчивости, 18-дюймовые колёса и передние тормозные диски диаметром 355 мм с четырёхпоршневыми суппортами.

Ёмкость батареи составляет 54 кВт·ч. Запас хода по циклу WLTP заявлен на уровне 352 км, а с альтернативными шинами Hankook может увеличиться примерно до 375 км. Максимальная мощность зарядки достигает 100 кВт, пополнение заряда с 20 до 80% занимает около 27 минут.

В салоне установлены спортивные кресла, красные ремни безопасности и декоративные элементы, отсылающие к классическому Peugeot 205 GTi. В оснащение также вошли режимы Eco, Normal и Sport, а также синтезированный звук двигателя.

В Великобритании стоимость Peugeot E-208 GTi составляет £34 995.