Volkswagen и Audi отзывают более 2,1 млн автомобилей из-за дефекта рулевого управления

Volkswagen и принадлежащая ему Audi объявили глобальный отзыв более 2,1 млн автомобилей из-за возможной неисправности в механизме управления, сообщает Общегерманский автомобильный клуб ADAC.

По данным организации, в наиболее неблагоприятном случае дефект может привести к отказу рулевого управления. В Германии под отзыв подпадают около 960 тысяч машин, включая примерно 900 тысяч автомобилей Volkswagen и почти 60 тысяч Audi.

Кампания затрагивает Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, выпущенные с 24 сентября 2013 года по 1 июля 2024 года. Также в список вошёл Audi Q3, произведённый в период с 31 октября 2017 года по 23 мая 2024 года.