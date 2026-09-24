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BYD готовит китайский дебют гибридного пикапа Fang Cheng Bao Shark

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BYD готовит китайский дебют гибридного пикапа Fang Cheng Bao Shark

Бренд Fang Cheng Bao, принадлежащий BYD, опубликовал официальные изображения подключаемого гибридного пикапа Shark и подтвердил подготовку модели к выходу на китайский рынок. Ранее автомобиль продавался преимущественно за пределами Китая.

Мировая премьера BYD Shark 6 состоялась в мае 2024 года в Мексике. Впоследствии пикап вышел на рынки Австралии, Бразилии, Чили, ЮАР, Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ.

Согласно данным китайского Минпрома, длина модели составляет 5457 мм, ширина — 1971 мм, высота — 1925 мм, а колесная база достигает 3260 мм. Размер грузовой платформы — 1520×1530×515 мм. Снаряженная масса равна 2710 кг, максимальная полная масса — 3495 кг, заявленная грузоподъемность — 460 кг. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Силовая установка включает 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель и два электромотора. Пиковая мощность переднего электродвигателя составляет 170 кВт, или 228 л.с., заднего — 150 кВт, или 201 л.с. Используется литий-железо-фосфатная батарея производства FinDreams.

В первой половине 2026 года экспорт Shark 6 составил 20 037 автомобилей, что на 25,76% меньше показателя годом ранее. В июне около 85% продаж модели пришлось на Австралию.

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