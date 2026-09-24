Volkswagen открыл предзаказы на электрокар ID. Unyx 09 в Китае

Volkswagen Anhui начала принимать предварительные заказы на новый электрический флагман ID. Unyx 09. Заднеприводная версия с одним электромотором оценена в 199,9 тыс. юаней, полноприводная — в 249,9 тыс. юаней. Официальный выход модели на китайский рынок запланирован на конец октября.

Электромобиль выполнен в кузове фастбек. Его длина составляет 5081 мм, ширина — 1980 мм, высота в зависимости от версии — 1509 или 1526 мм. Колесная база достигает 3030 мм.

В оснащение вошли матричные проекционные фары DLP, интерактивная светодиодная оптика, 21-дюймовые колесные диски и тормозные механизмы Brembo. Для кузова предусмотрены четыре цвета.

В салоне установлены 85-дюймовый проекционный AR-дисплей, цифровая приборная панель и крупный центральный экран с ИИ-ассистентом. Автомобиль также получил спортивные кресла со встроенными подголовниками, беспроводную зарядку и скрытые подстаканники.

За работу комплекса помощи водителю VLA отвечает вычислительная платформа на базе чипа Turing AI производительностью 750 TOPS. Система использует 26 датчиков и поддерживает функции движения по трассам и городским маршрутам, а также автоматизированную парковку.

Обе версии оснащаются литий-железо-фосфатной батареей CATL емкостью 91,963 кВт·ч и поддерживают зарядку мощностью до уровня 5C. Одномоторная модификация развивает 230 кВт и может проехать до 755 км по циклу CLTC. Полноприводный вариант получил передний мотор мощностью 140 кВт и задний на 230 кВт, а заявленный запас хода составляет до 705 км.

Кроме того, ID. Unyx 09 оборудован двухкамерной пневматической подвеской Continental. В августе Volkswagen Anhui реализовала 1302 автомобиля, что на 26% больше, чем годом ранее.