Chery выпустит дальнобойную версию iCar V27 30 сентября

Chery 30 сентября представит в Китае новую версию внедорожника iCar V27 с увеличенным запасом хода. Модель также получит обновления салона и интеллектуальных систем.

Стоимость новинки пока не объявлена. Сейчас V27 предлагается в трех комплектациях по цене от 169,8 до 196,8 тысячи юаней.

Автомобиль оснащается гибридной системой с 1,5-литровым бензиновым двигателем, который работает в роли генератора. Заднеприводная версия получила электромотор мощностью 248 л.с., а полноприводные варианты — двухмоторную установку на 449 л.с. Нынешняя батарея емкостью 34,3 кВт·ч обеспечивает до 210 км хода на электротяге по циклу CLTC, а суммарный запас хода достигает 1230 км.

Обновление выходит на фоне снижения поставок V27 в Китае. После пиковых 4184 автомобилей в апреле продажи сокращались четыре месяца подряд и в августе составили 1609 машин.

После запуска обновленной версии в Китае Chery планирует расширить экспорт iCaur V27 на рынки Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточной Европы.