Li Auto начнет тестировать твердотельные батареи в автомобилях с 2027 года

Китайская Li Auto рассчитывает начать мелкосерийную установку твердотельных аккумуляторов в автомобили в 2027 или 2028 году. Полноценное массовое производство таких батарей компания ожидает примерно через пять лет после этого.

Старший директор Li Auto по тяговым аккумуляторам Лю Чжимин сообщил, что производитель уже ведет несколько проектов в этой области и готовит технологическую базу. Среди основных сложностей он назвал ресурс батарей, скорость зарядки и стоимость производства.

Ранее Li Auto заявляла о переходе всей модельной линейки на аккумуляторы собственной разработки. Такие батареи уже применяются в моделях L6, L8 и i8.

По оценке компании, массовые автомобили Li Auto с твердотельными аккумуляторами могут появиться на рынке ориентировочно в 2032–2033 годах.