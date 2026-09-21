Zeekr проверила сиденье 009 проездом 20-тонного грузовика

Компания Zeekr провела необычный тест наполнителя сидений минивэна 009. Образец пены сначала переехали девять легковых автомобилей марки общей массой около 20 тонн, а затем по нему проехал 20-тонный грузовик Farizon Homtruck H.

По данным производителя, после испытания структура материала не изменилась, а показатели виброгашения остались на прежнем уровне. В Zeekr заявляют, что трехслойная конструкция сидений сочетает пену разной плотности и упругости, а ее способность гасить вибрации примерно в 1,5 раза выше, чем у обычного автомобильного наполнителя.

Сиденья Zeekr 009 отделаны кожей Nappa. Кресла второго ряда могут разворачиваться на 180 градусов, поддерживают режим невесомости, оснащены электроприводом подставки для ног, массажем, подогревом и вентиляцией.

Длина минивэна составляет 5217 мм, колесная база — 3205 мм. Базовая версия для Китая оснащается электромотором мощностью 310 кВт и батареей на 108 кВт·ч, а двухмоторная модификация развивает до 680 кВт и получает аккумулятор емкостью 115 кВт·ч.