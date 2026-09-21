Maserati может выпустить электромобили на технологиях Huawei и JAC

Maserati готовит два новых электромобиля в рамках сотрудничества с Huawei и JAC Motors, сообщает Future Cars Daily со ссылкой на отраслевые источники. Речь идет о среднеразмерном или крупном электрическом кроссовере и большом электрическом GT.

Кроссовер должен дополнить линейку Grecale Folgore, а GT-модель будет развивать направление GranTurismo Folgore. По данным источников, внутри компании в качестве первого совместного автомобиля сейчас рассматривают именно электрический GT.

В проекте Huawei отвечает за технологическую часть, включая платформу HIMA, интеллектуальный салон, систему помощи водителю Qiankun ADS и компоненты электрической силовой установки. JAC планирует заниматься инженерной разработкой и производством на мощностях, где выпускаются автомобили Maextro. Maserati предоставит дизайн и собственную международную дилерскую сеть.

Предполагается, что в Китае автомобили будут продавать под брендом Maextro, а на зарубежных рынках они получат эмблему Maserati.

Для международных поставок рассматривается схема SKD. Кузова планируют выпускать на заводе JAC в Хэфэе, после чего отправлять в Италию для финальной сборки, установки салона и настройки шасси. Среди первых рынков называются Италия, Франция, Германия и страны Ближнего Востока.

Сотрудничество рассматривается на фоне снижения продаж Maserati. В 2025 году мировые поставки марки опустились ниже 8 тысяч автомобилей, а скорректированный операционный убыток составил 198 млн евро.

Ранее глава Stellantis Антонио Филоза заявлял о необходимости поиска промышленных партнеров для Maserati без продажи бренда. Сотрудничество с Huawei и JAC может стать одним из вариантов обновления модельного ряда и производственной стратегии марки.