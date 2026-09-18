Tesla изменила характеристики Model Y L после жалоб на подвеску

Tesla скорректировала ряд технических параметров шестиместного кроссовера Model Y L в электронной версии руководства пользователя. Изменения обнаружили на фоне жалоб владельцев в Китае на проседание задней подвески.

На сайте tesla.com дорожный просвет автомобиля без нагрузки теперь указан на уровне 166 мм вместо прежних 169 мм. Общую высоту модели уменьшили на 4 мм — до 1664 мм, клиренс при полной загрузке — также на 4 мм, до 118 мм. При этом на китайском сайте Tesla по-прежнему фигурирует прежнее значение дорожного просвета в 169 мм.

Архивная версия руководства показывает, что ещё 16 июня эти параметры не были изменены. В службе поддержки Tesla China точную причину расхождений не объяснили, отметив, что высота кузова может зависеть от давления в шинах, загрузки автомобиля, состояния дороги и шасси. Компания пока не сообщала, связана ли корректировка документации с изменениями конструкции Model Y L.

Жалобы на заднюю подвеску модели появляются среди китайских владельцев после пробегов примерно от 9 до 30 тысяч километров. По их словам, расстояние между задними колёсами и арками может уменьшаться после длительных поездок или при полной загрузке. Некоторые автомобилисты также сообщают о повышенном износе внутренней части шин.

В отдельных случаях Tesla меняла задние пружины по гарантии. Для замены используется деталь с новым индексом 2188477-00-B вместо прежней версии с окончанием «A», однако часть владельцев заявляет о повторном появлении проблемы.

Согласно опубликованным сервисным данным, нормальной для Model Y L считается высота задней колёсной арки 784 ± 20 мм. Замену пружин предусматривают при снижении показателя ниже 764 мм. Официальную причину проседания задней подвески Tesla пока не называла.