Volvo выпустит 13 новых моделей до 2030 года

Volvo объявила о планах представить 13 новых автомобилей до конца 2030 года. Семь из них будут предназначены для рынков Европы, США и Великобритании, ещё шесть разработают специально для Китая.

В будущую линейку войдут электромобили и гибридные модели. Следующий электрокар Volvo появится в 2027 году и будет построен на архитектуре SPA3, которая уже используется в кроссовере EX60. Эта платформа позволяет создавать не только SUV, но и более низкие автомобили, включая седаны и универсалы.

В компании также допустили возвращение универсалов. Главный дизайнер Volvo Томас Ингенлат отметил, что новая архитектура позволяет работать с такими кузовами без ограничений, характерных для некоторых электромобильных платформ. Весной 2027 года марка намерена показать концепт, который продемонстрирует новое направление дизайна.

Среди уже подтверждённых проектов — крупный электрический кроссовер D-сегмента для американского рынка. Ожидается, что он займёт место между EX60 и семиместным EX90.

Модели с бензиновыми двигателями для западных рынков продолжат использовать платформу SPA2. Параллельно Volvo разрабатывает третье поколение гибридных силовых установок.

Шесть автомобилей для китайского рынка будут создаваться совместно с Geely на общих платформах и с использованием единой технологической и производственной базы. Сейчас в Китае Volvo уже предлагает отдельные для этого рынка модели EM90 и XC70.

При обновлении модельного ряда компания намерена сохранить основные направления бренда, включая требования к дизайну, безопасности и качеству.