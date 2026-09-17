Продажи Suzuki в России выросли почти в 3,5 раза с начала года

За первые восемь месяцев 2026 года в России продали 1678 новых автомобилей Suzuki. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было реализовано 483 машины, показатель увеличился почти в 3,5 раза, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

В августе на российском рынке зарегистрировали 378 новых автомобилей японской марки. Это в 3,4 раза больше результата августа 2025 года, когда было продано 111 машин.

Основную часть продаж обеспечивает компактный внедорожник Suzuki Jimny — на него приходится около 80% реализованных автомобилей бренда. Примерно 60% машин Suzuki поступают в Россию из Индии по каналам альтернативного импорта.

Официальное представительство Suzuki в России продолжает работу, однако сейчас его деятельность ведется в ограниченном режиме поддержки.