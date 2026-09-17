Продажи Knewstar в России упали до семи автомобилей за август

В августе 2026 года в России продали семь автомобилей Knewstar. Это на 98,6% меньше, чем за тот же месяц прошлого года, когда было реализовано 515 машин, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

За январь–август продажи марки составили 1735 автомобилей. Годом ранее за аналогичный период россияне приобрели 3933 машины, поэтому снижение достигло 56%.

Сейчас линейка Knewstar на российском рынке представлена одной моделью — кроссовером 001, созданным на базе Geely Tugella. Ранее сообщалось о возможном появлении второй модели с индексом 002, однако дальнейших подробностей о ней не последовало.

По данным Целикова, запасы машин у дилеров также сократились. На официальном сайте марки в разделе автомобилей в наличии было представлено около 20 экземпляров стоимостью от 3,84 млн рублей.

Всего с момента появления Knewstar в России было продано около 9,3 тысячи автомобилей бренда.