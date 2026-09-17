Средний автокредит на подержанную машину в России достиг 1,3 млн рублей

В августе 2026 года средний размер кредита на покупку автомобиля с пробегом в России составил 1,3 млн рублей. Средняя ставка находилась на уровне 20,7% годовых против более чем 25,9% годом ранее, сообщили аналитики Pango Cars.

Кредиты в среднем оформляли на 6,2 года. Чаще всего с привлечением заемных средств покупали автомобили 2018 года выпуска.

Среди отдельных моделей лидировали Lada Granta, на которую пришлось 4,4% кредитных сделок, Lada Vesta с долей 3,8% и Kia Rio — 3,6%. В марочном зачете наиболее востребованными стали Lada, Kia и Hyundai.

Самым популярным ценовым диапазоном оказались автомобили стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей — их доля достигла 27,2%. Еще 23,9% сделок пришлись на машины дешевле 500 тыс. рублей, а 18,6% — на автомобили стоимостью от 1 млн до 1,5 млн рублей.

На машины ценой от 1,5 млн до 2 млн рублей пришлось 14,4% сделок, от 2 млн до 2,5 млн рублей — 6,2%. Доля автомобилей дороже 2,5 млн рублей составила 9,7%.

Более половины приобретенных в кредит автомобилей были в возрасте от пяти до 15 лет. На машины от пяти до десяти лет пришлось 29% сделок, от десяти до 15 лет — 26%. Автомобили младше пяти лет заняли 21%, а транспорт старше 20 лет — чуть более 5%.