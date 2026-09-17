Обновленный Belgee X50 выйдет в России в одной комплектации

Belgee готовит к началу российских продаж обновленный кроссовер X50. На первом этапе модель будет доступна только в комплектации Active.

Автомобиль получит 1,5-литровый четырехцилиндровый атмосферный бензиновый двигатель с непосредственным впрыском мощностью 122 л.с. Мотор сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Длина кроссовера составляет 4330 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1609 мм, а колесная база достигает 2600 мм. В стандартное оснащение включены 16-дюймовые легкосплавные диски, галогеновые фары, светодиодные дневные ходовые огни, указатели поворота и задние фонари. Наружные зеркала имеют электрическую регулировку и обогрев.

Также X50 получит кондиционер, круиз-контроль, датчик света, задние парктроники и камеру заднего вида. Мультимедийная система оснащена 8-дюймовым сенсорным экраном, Bluetooth и поддержкой Apple CarPlay, а аудиосистема включает четыре динамика.

Для эксплуатации зимой предусмотрен обогрев передних сидений, рулевого колеса, форсунок омывателя и зоны покоя стеклоочистителей. Объем бачка стеклоомывателя увеличен до пяти литров.

За безопасность отвечают четыре подушки безопасности и система экстренного вызова служб. Стоимость и точная дата начала продаж обновленного Belgee X50 пока не названы.