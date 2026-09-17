Названы самые частые поломки коммерческих автомобилей в России

Специалисты сервиса Fit Fleet определили наиболее распространенные неисправности коммерческого транспорта в России. Для исследования они изучили свыше 30 тысяч сервисных операций, проведенных с августа 2025 года по июль 2026-го.

Чаще всего владельцы коммерческих машин сталкивались с проблемами подвески, системы зажигания и тормозов. На состояние автомобилей, по оценке аналитиков, влияют интенсивная эксплуатация, качество дорог и несвоевременное техническое обслуживание.

Самой распространенной отдельной процедурой стала замена свечей зажигания — за исследуемый период ее проводили 1118 раз. Еще в 533 случаях специалистам потребовалась чистка дроссельной заслонки.

Значительная доля обращений была связана с ходовой частью. В частности, стойки стабилизатора меняли 608 раз.

Высокая нагрузка также приходится на тормозную систему. Замена передних тормозных дисков и обслуживание направляющих суппортов в общей сложности потребовались в 1370 случаях.