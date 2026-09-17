Toyota готовит самый мощный Land Cruiser 300 в истории

Toyota планирует представить обновленный Land Cruiser 300 для японского рынка в 2027 году. Одним из основных изменений станет появление гибридной силовой установки i-Force Max.

Система, которая также используется на Lexus LX700h, включает 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом и электромотор. Силовая установка работает вместе с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и развивает 457 л.с. и 790 Нм крутящего момента. Такой вариант станет самым мощным серийным Land Cruiser.

В гамме также сохранится 3,3-литровый турбодизель V6 мощностью 304 л.с.

По предварительным данным, гибридный Land Cruiser 300 в комплектации HEV ZX будет стоить около 5,31 млн рублей, а версия HEV GR Sport — примерно 5,53 млн рублей по официальному курсу ЦБ РФ на 17 сентября.

По сравнению с прежними исполнениями стоимость каждой из этих версий увеличится примерно на 1,28 млн рублей.