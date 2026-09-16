Geely собрала 43,9 тыс. заказов на внедорожник Zhanjian 700 за час

Geely Galaxy открыла в Китае предварительные продажи своего первого внедорожника Zhanjian 700. За первые девять минут компания получила 10 тыс. возвратных заказов, а спустя час их число превысило 43,9 тыс. Лимитированная версия Land Ark тиражом 700 экземпляров уже распродана.

Автомобиль предложен в шести комплектациях стоимостью примерно от 2,5 млн до 4,88 млн рублей по курсу ЦБ на 16 сентября. В зависимости от версии внедорожник оснащается турбомотором объёмом 1,5 или 2 литра, а старшие варианты получили три электродвигателя и полный привод.

Максимальная отдача гибридной системы достигает 830 кВт, или 1113 л.с. Топовая модификация разгоняется до 100 км/ч за 3,95 секунды.

Zhanjian 700 получил батарею CATL ёмкостью 47,14 кВт·ч. Запас хода на электротяге по циклу CLTC составляет до 305 км, а суммарный превышает 1200 км. Поддерживается 800-вольтовая архитектура и быстрая зарядка.

Длина внедорожника составляет 5085 мм, колёсная база — 2900 мм, дорожный просвет — 233 мм. Машина способна преодолевать броды глубиной до 800 мм, а при превышении этого уровня предусмотрен аварийный режим движения по воде продолжительностью до 40 минут.

В салоне установлены пять экранов, холодильник объёмом 18,5 литра и кресла с массажем. Для бездорожья предусмотрены 17 режимов движения, включая «крабовый ход» и разворот с минимальным радиусом 3,36 метра.