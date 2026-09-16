Audi представила суперкар Nuvolari мощностью 987 л.с.

Audi разработала новый суперкар Nuvolari, который позиционируется как преемник R8. Модель построена на платформе Lamborghini Temerario и использует ту же гибридную силовую установку. Тираж ограничат 499 экземплярами, а стоимость составит около 56,6 млн рублей по курсу ЦБ.

Проект создали примерно за 18 месяцев. Кузов выполнен преимущественно из углепластика, а аэродинамический комплекс включает S-образный воздухозаборник, задний диффузор и активное антикрыло с несколькими режимами работы. Выхлопная система размещена по центру кормы.

В состав силовой установки входит 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 789 л.с., которому помогают три электромотора. Один из них интегрирован в коробку передач, ещё два установлены на передней оси и обеспечивают полный привод. Общая отдача системы достигает 987 л.с.

Гибрид питается от аккумулятора ёмкостью 7,3 кВт·ч. С места до 100 км/ч Nuvolari разгоняется за 2,6 секунды, до 200 км/ч — за 6,8 секунды. Максимальная скорость превышает 349 км/ч.

Автомобиль также получил систему прогнозирующего управления шасси, которая анализирует угол поворота руля, ускорение, сцепление с дорогой и другие параметры, регулируя распределение тяги, тормозное усилие и аэродинамическую нагрузку.

Спереди установлены тормозные диски размером 420×40 мм с десятипоршневыми суппортами, сзади — диски 410×32 мм и четырёхпоршневые механизмы. Система рекуперации способна возвращать до 2,8 МВт энергии.

В салоне предусмотрены режимы Dynamic, Dynamic+ и Track. Активное заднее антикрыло автоматически меняет положение в зависимости от условий движения, а отдельная кнопка на руле активирует систему снижения аэродинамического сопротивления по аналогии с DRS.

Все экземпляры Audi Nuvolari, предназначенные для рынка Великобритании, уже распроданы.