Voyah Dream 9 выйдет 22 сентября с запасом хода до 701 км

Voyah объявила о запуске нового флагманского минивэна Dream 9. Продажи модели в Китае начнутся 22 сентября, а предварительные заказы уже открыты. Стоимость составляет от 5,39 млн до 6,64 млн рублей по курсу Банка России на 15 сентября.

За первые 48 часов компания получила более 30 тысяч возвратных предзаказов. Dream 9 станет первой моделью марки с интеллектуальным шасси Huju P, разработанным специально для крупных минивэнов.

Длина автомобиля достигает 5325 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1805 мм, колесная база составляет 3200 мм. В салоне установлена система HarmonySpace 6, а кресла второго ряда поддерживают режим невесомости, массаж и поворот для размещения пассажиров лицом друг к другу. Также предусмотрены холодильник, складные экраны и столики.

Для системы помощи водителю Huawei Qiankun ADS 5.0 используются 37 датчиков, включая лидары. Все версии построены на 800-вольтовой платформе и поддерживают зарядку 5C: восполнение заряда с 20 до 80% занимает около 12 минут.

Гибридная версия получила 1,5-литровый турбомотор и два электродвигателя общей мощностью 555 кВт, или 744 л. с. Батарея емкостью 65 кВт·ч обеспечивает до 300 км пробега на электротяге по циклу WLTC.

Полностью электрическая модификация оснащена двумя моторами мощностью 175 и 300 кВт и аккумулятором на 120 кВт·ч. Запас хода заявлен на уровне 701 км по циклу CLTC или 568 км по WLTP.

Шасси Huju P включает трехкамерную пневмоподвеску, электронноуправляемые амортизаторы и систему подруливания задних колес на угол до 10 градусов.