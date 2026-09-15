Kia представила электрический PV7 с девятью местами и зарядкой на 350 кВт

Kia представила новый электрический минивэн PV7, который станет более крупной моделью по сравнению с PV5. Выход автомобиля на рынок запланирован на вторую половину 2027 года.

Длина Kia PV7 составляет 5350 мм. Пассажирская версия получит салон на девять мест с четырьмя рядами сидений, а для рынка Южной Кореи будет доступна конфигурация на 11 человек. В трехрядных версиях кресла второго и третьего рядов можно будет сдвигать или полностью демонтировать.

Грузовой PV7 предложат с двух- или трехместной кабиной. Площадь грузового отсека превысит 6 кв. м, а у будущей версии с высокой крышей достигнет 8,1 кв. м. Максимальная грузоподъемность заявлена на уровне 1165 кг.

Для модели подготовлены аккумуляторы емкостью 71,5 и 96,2 кВт·ч. Версия с более крупной батареей сможет проезжать до 459 км без подзарядки. Все модификации получат передний электромотор мощностью 262 л.с. и крутящим моментом 420 Н·м.

Благодаря 800-вольтовой архитектуре PV7 поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 350 кВт. Батарею емкостью 96,2 кВт·ч можно будет зарядить с 10 до 80% примерно за 25 минут.

В салоне установят мультимедийную систему Pleos Connect с экраном диагональю 12,9 или 14,6 дюйма, атмосферную подсветку и отдельное управление климатом для задних пассажиров в старших комплектациях.

Позднее Kia планирует расширить семейство PV7 укороченной версией, шасси с кабиной, моделью с высокой крышей и вариантами для переоборудования.