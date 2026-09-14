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Hyundai перенесла запуск собственной системы автопилота на 2029 год

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Hyundai перенесла запуск собственной системы автопилота на 2029 год

Hyundai Motor Group отложила внедрение собственной системы помощи водителю до конца 2029 года — на два года позже первоначального срока.

До этого компания планирует использовать технологии Nvidia. Первые автомобили Hyundai с продвинутыми системами помощи водителю на платформе Nvidia Hyperion 10 должны появиться в 2028 году.

Hyundai намерена совместно с Nvidia разрабатывать программное обеспечение, а собранные данные использовать для обучения собственной платформы Atria. На первом этапе система будет работать с камерами, радарами и ультразвуковыми датчиками без лидаров.

При этом для систем третьего уровня автономности Hyundai рассматривает возможность применения лидаров. Компания также рассчитывает использовать данные своего глобального автопарка Hyundai и Kia для дальнейшего развития технологий автономного вождения.

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