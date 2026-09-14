Новый Skoda Epiq получил запас хода до 438 км и большой багажник

Skoda вывела на рынок компактный электрический кроссовер Epiq. Базовая версия оценена примерно в 2,84 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ.

Epiq получил 13-дюймовый центральный экран, цифровую приборную панель диагональю 5,3 дюйма и мультимедийную систему на Android с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Объём багажника составляет 475 литров, а со сложенными задними сиденьями — 1344 литра.

Начальная версия Epiq 40 оснащается батареей на 37 кВт·ч и электромотором мощностью 133 л.с. Заявленный запас хода составляет около 190 миль. Epiq 55 получил аккумулятор ёмкостью 52 кВт·ч, мотор на 208 л.с. и запас хода до 272 миль. Разгон до 100 км/ч занимает около 7,4 секунды, зарядка с 10 до 80% — 24 минуты.

Epiq 55 стоит от 2,99 млн рублей с учётом британской субсидии. Версия Edition оценивается примерно в 3,3 млн рублей, а First Edition — в 3,59 млн рублей.

В Auto Express отметили вместительный салон, большой багажник, управляемость и оснащение модели. Среди особенностей также назвали более жёсткую подвеску по сравнению с крупными Skoda Elroq и Enyaq.