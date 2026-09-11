GWM показала удлиненный шестиместный Tank 700 длиной 5,4 метра

В базе китайского Минпрома появилась удлиненная версия внедорожника Tank 700 от Great Wall Motor. Модель получила трехрядный салон на шесть мест по схеме 2+2+2 и увеличенную колесную базу.

Длина Tank 700 LWB составляет 5445 мм, ширина — 2126 мм, высота — 2021 мм, а расстояние между осями достигает 3150 мм. По сравнению со стандартной версией автомобиль стал на 340 мм длиннее, а колесная база выросла на 150 мм. Снаряженная масса находится в диапазоне от 3396 до 3480 кг.

Для новинки заявлена возможность буксировки прицепа с тормозной системой массой до 2500 кг. В оснащение также войдут колесные диски диаметром 20 или 22 дюйма. Внешне внедорожник сохранил угловатый дизайн стандартного Tank 700 и получил боковую распашную дверь багажника.

Для удлиненной версии предусмотрены две силовые установки. Подключаемый гибрид Hi4-Z оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 248 л.с., двумя электродвигателями и батареей емкостью 59,05 кВт·ч. Запас хода только на электричестве достигает 190 км по циклу WLTC.

Вторая модификация получила трехлитровый бензиновый V6 с двумя турбинами мощностью 355 л.с. Информация о батарее и электрическом запасе хода этой версии пока не раскрыта.

По размерам Tank 700 LWB близок к шестиместному BYD Yangwang U8L, длина которого составляет 5400 мм. Great Wall Motor пока не объявила стоимость и сроки начала продаж удлиненного внедорожника.