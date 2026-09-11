BMW готовит новое поколение 3 Series с бензиновыми и гибридными версиями

BMW готовится представить новое поколение 3 Series с бензиновыми и подключаемыми гибридными силовыми установками. Модель будут выпускать параллельно с электрическим седаном BMW i3.

В основе новой 3 Series лежит модернизированная архитектура CLAR, тогда как i3 построен на отдельной платформе для электромобилей. Бензиновая версия получит более длинный капот и увеличенные габариты, что связано с размещением двигателя внутреннего сгорания, трансмиссии и других компонентов.

Одной из первых подтвержденных модификаций стала BMW M350. Она оснащена трехлитровой рядной «шестеркой» с турбонаддувом и системой мягкого гибрида. Суммарная отдача составляет 437 л.с. и 580 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает около 4,1 секунды. Автомобиль получит полный привод и режим, позволяющий отключать переднюю ось.

В линейке также ожидаются версии 320 и 330 с четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями и мягкой гибридной системой, а также несколько подключаемых гибридов. Дизельная модификация, по предварительным данным, для британского рынка не планируется.

Будущая M3 сохранит бензиновый рядный шестицилиндровый двигатель S58, который дополнят компактной гибридной системой для соответствия экологическому стандарту Euro 7.

В салоне появится интерфейс Panoramic iDrive с широким проекционным дисплеем и крупным трапециевидным центральным экраном. Количество физических органов управления на центральной консоли сократится.

Внешне новая 3 Series будет близка к электрическому i3: модели получат схожую переднюю часть с подсвечиваемыми решетками радиатора и интегрированной светотехникой. При этом бензиновая версия сохранит более традиционные пропорции кузова и выхлопную систему.

Позднее семейство могут дополнить универсалом Touring. BMW M уже подтвердила планы по выпуску следующего поколения M3 Touring.