Zeekr 7X получит новую LFP-батарею и 496-сильный электромотор

В Китае сертифицировали новую версию Zeekr 7X 2027 модельного года с литий-железо-фосфатной батареей. Документы Министерства промышленности и информатизации КНР подтверждают использование заднего электромотора мощностью 370 кВт, или 496 л. с.

Ранее сообщалось, что кроссовер получит аккумулятор Golden Brick ёмкостью 85 кВт·ч, однако в опубликованных сертификационных документах ёмкость батареи и запас хода пока не указаны. Выход этой модификации запланирован на четвёртый квартал 2026 года.

Габариты автомобиля составляют 4825 × 1930 мм, колёсная база — 2925 мм. Максимальная скорость достигает 240 км/ч. Для модели предусмотрены колёса диаметром 19, 20 и 21 дюйм, а среди опций заявлены четырёхпоршневые передние тормозные механизмы, двухцветная крыша и рейлинги.

Сейчас Zeekr 7X предлагается в Китае с батареями на 75 и 103 кВт·ч. Запас хода по циклу CLTC в зависимости от версии достигает 620–802 км.

Стоимость актуального Zeekr 7X составляет примерно от 2,93 млн до 3,44 млн рублей по официальному курсу ЦБ на 10 сентября. Цена будущей версии с аккумулятором на 85 кВт·ч пока не объявлена.