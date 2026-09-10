Volvo обновила кроссовер XC40 к его десятилетию

Компания Volvo представила обновлённый XC40, который получил изменённый дизайн, новый интерьер и расширенный набор электронных систем. Модель отметит десятилетие в 2027 году.

У кроссовера полностью переработали переднюю часть кузова, включая капот, бампер и решётку радиатора. Фары сохранили фирменный рисунок «молот Тора», но получили более узкую двухсекционную графику. Сзади появились новые вертикальные фонари, изменённые бампер и дверь багажника. Для модели также подготовили новые колёсные диски, включая 20-дюймовые.

Аналогичные изменения получили электрические EX40 и EC40. В салоне всех трёх моделей установили новый 11,2-дюймовый экран мультимедийной системы с сервисами Google и ассистентом Gemini. Также появились новые материалы отделки и дополнительная фоновая подсветка.

Volvo обновила камеры, радары и другое оборудование систем безопасности. Среди новых функций — предупреждение при открывании двери, если рядом приближается автомобиль, велосипедист или пешеход.

Линейка силовых установок XC40 останется прежней и будет включать бензиновые мягкие гибриды с семиступенчатой автоматической коробкой передач. Электрический EX40 сможет проезжать до 570 км, а EC40 — до 578 км на одной зарядке.

Продажи обновлённого XC40 начнутся до конца года. Ожидается, что цены останутся близкими к нынешним: базовый XC40 стоит около 4,3 млн рублей, а электрический EX40 — примерно 5 млн рублей по курсу ЦБ на 10 сентября.