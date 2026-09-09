Audi изменит структуру бизнеса в Китае и разделит два бренда

Audi готовит реорганизацию бизнеса в Китае. Совместное предприятие SAIC-Audi сосредоточится на электромобилях бренда AUDI, созданного специально для китайского рынка и использующего буквенное название вместо традиционного логотипа с четырьмя кольцами.

Глобальные модели Audi с классической эмблемой, включая автомобили с ДВС и электромобили, планируется полностью передать под управление FAW-Audi. Детали перехода, включая распределение производства и продаж, обслуживание нынешних клиентов SAIC-Audi и интересы дилеров, еще обсуждаются.

Сейчас линейка AUDI включает две модели — E5 Sportback и кроссовер E7X. Для дальнейшего развития марки 3 сентября был создан Audi Innovation Technology Centre. Доли в предприятии распределены между SAIC, Audi AG и Volkswagen China. Центр займется разработкой цифровых салонов, систем помощи водителю и технологий на базе искусственного интеллекта.

На фоне предстоящей реструктуризации SAIC-Audi начала распродавать автомобили с традиционным логотипом. Audi A7L, рекомендованная цена которого составляла около 5,39 млн рублей, предлагается примерно за 3,39 млн рублей. Audi Q6 подешевел приблизительно с 6,02 млн до 3,60 млн рублей. Расчеты выполнены по официальному курсу Банка России на 9 сентября — 12,8842 рубля за юань.

По имеющимся данным, к июлю 2026 года SAIC-Audi практически прекратила выпуск моделей с четырьмя кольцами.

Реорганизация проходит на фоне снижения показателей Audi в Китае. В первом полугодии 2026 года поставки марки сократились на 19% год к году, а прибыль китайского подразделения уменьшилась на 74% — примерно до 7,34 млрд рублей по курсу ЦБ на 9 сентября.