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Li Auto представит новый флагманский электрокроссовер i9 16 сентября

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Li Auto представит новый флагманский электрокроссовер i9 16 сентября

Компания Li Auto анонсировала премьеру нового флагманского электрического кроссовера i9, которая состоится 16 сентября. Глава производителя Ли Сян также показал часть интерьера автомобиля с поворотными креслами, позволяющими пассажирам сидеть лицом друг к другу.

Шестиместный i9 станет второй моделью семейства Home после Li Auto Mega Home. По данным китайского Минпрома, длина автомобиля составляет 5225 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1752 мм, а колесная база достигает 3168 мм.

Li Auto представит новый флагманский электрокроссовер i9 16 сентября

Кроссовер получит два электромотора: передний мощностью 150 кВт и задний на 250 кВт. Машину оснастят тяговой батареей емкостью 120 кВт·ч. Заявленный запас хода превышает 800 км по китайскому циклу CLTC и составляет около 648 км по WLTP.

Первые экземпляры i9 будут комплектовать аккумуляторами с ячейками CATL, позднее компания намерена перейти на батареи собственного проекта, производство которых поручат Sunwoda и CALB.

Li Auto представит новый флагманский электрокроссовер i9 16 сентября

Ранее Li Auto уже использовала аккумуляторы CATL и Sunwoda в моделях i8 и i6. Для i6 покупателям версии с батареей Sunwoda предлагали дополнительную гарантию стоимостью 3999 юаней, что по курсу ЦБ на 9 сентября составляет около 51,5 тысячи рублей.

В дальнейшем Li Auto планирует отказаться от возможности выбора производителя аккумулятора покупателем.

Li Auto представит новый флагманский электрокроссовер i9 16 сентября

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