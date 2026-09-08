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Li Auto начнет переводить весь модельный ряд на собственные батареи

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Li Auto начнет переводить весь модельный ряд на собственные батареи

Китайская компания Li Auto подтвердила переход на аккумуляторы собственной разработки, которые постепенно будут использоваться во всем модельном ряду марки. Массовое внедрение новой технологии началось с 7 сентября.

Собственные батареи уже устанавливаются на Li L8, Li L6 и Li i8. В четвертом квартале 2026 года компания намерена расширить их применение на другие модели.

В частности, новые заказы на Li Mega Home, оформленные после 15:00 7 сентября, будут комплектоваться фирменными 5C-батареями Li Auto. В компании объяснили это тем, что запасы аккумуляторов CATL 5C практически исчерпаны из-за высокого спроса. Поставки таких автомобилей планируется начать в ноябре.

Флагманский кроссовер Li i9, презентация которого ожидается в середине сентября, первоначально будет оснащаться батареями CATL. После наращивания производственных мощностей Li Auto намерена перевести модель на собственные аккумуляторы. Обновленный Li i6 также получит фирменную батарею 5C и разработанный компанией чип Mach.

Одновременно Li Auto инвестирует около 34,2 млрд рублей в подразделение Sunwoda EVB, занимающееся производством тяговых аккумуляторов. После завершения сделки компания получит 8,79% Sunwoda EVB, а ее совокупная косвенная доля достигнет 11,17%. Это сделает Li Auto вторым крупнейшим акционером предприятия.

Сотрудничество Li Auto и Sunwoda продолжается с 2017 года. В рамках нынешней схемы автопроизводитель самостоятельно определяет характеристики батарей, занимается разработкой материалов ячеек, конструкции и системы управления аккумулятором, а Sunwoda выполняет функции контрактного производителя.

Переход на собственные решения означает постепенное сокращение зависимости Li Auto от CATL. Еще весной 2026 года автопроизводитель оставался одним из крупнейших клиентов CATL и занимал четвертое место среди заказчиков компании по объему закупок тяговых батарей.

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