Zeekr выпустила 200-тысячный электрический кроссовер 7X

Компания Zeekr, входящая в Geely, 8 сентября выпустила 200-тысячный электрический кроссовер 7X. Модель достигла этого показателя менее чем через два года после начала серийного производства, сообщает CarNewsChina.

Речь идет именно о количестве автомобилей, сошедших с конвейера, а не о переданных покупателям машинах. К концу июля совокупные мировые поставки Zeekr 7X приблизились к 180 тыс. единиц, из которых более 136 тыс. пришлись на китайский рынок.

В четвертом квартале 2026 года компания планирует представить Zeekr 7X 2027 модельного года. Одним из основных изменений станет новая литий-железо-фосфатная батарея Aegis Golden Brick емкостью 85 кВт·ч, которая заменит базовый аккумулятор на 75 кВт·ч.

Точные характеристики версии с новой батареей пока не раскрыты. Ожидается, что запас хода превысит 700 км по китайскому циклу CLTC, что примерно соответствует 585 км по WLTP. Для сравнения, существующая модификация с батареей на 75 кВт·ч рассчитана на пробег до 620 км по CLTC, а вариант с аккумулятором CATL Qilin емкостью 103 кВт·ч — до 802 км.

В Китае актуальный Zeekr 7X предлагается по цене от 229,8 тыс. юаней, что составляет около 2,95 млн рублей по официальному курсу Банка России на 8 сентября 2026 года. Дополнительный пакет оснащения для модели 2027 года оценен в 18 999 юаней, или примерно 244 тыс. рублей. В него входят электропривод задних сидений, встроенный холодильник и 20-дюймовые колесные диски.

Заднеприводная версия кроссовера оснащается электромотором мощностью 370 кВт, или 496 л. с., а полноприводная модификация развивает до 585 кВт, или 785 л. с. Наиболее производительный вариант разгоняется до 100 км/ч за 2,98 секунды.

Также модель получила 900-вольтовую электрическую архитектуру, лидар на крыше и вычислительную платформу Nvidia Drive Thor-U. Система помощи водителю соответствует уровню L2/L2+ и не относится к системам автономного управления уровня L3.

Zeekr 7X продается более чем в 50 странах и регионах, включая европейские рынки, Мексику и Австралию. В июле 2026 года поставки модели в Китае достигли 10 253 автомобилей против 7 345 машин месяцем ранее.