СДП Германии поддержала введение пошлин ЕС на китайские гибриды

Социал-демократическая партия Германии (СДП), входящая в правящую коалицию страны, выступила за введение в Евросоюзе пошлин на гибридные автомобили из Китая. Соответствующую позицию партия изложила в документе по экономической политике, который депутаты СДП должны утвердить 4 сентября.

Сейчас ЕС применяет пошлины до 45% на электромобили китайского производства, однако гибридные модели под эти ограничения не подпадают. СДП предлагает устранить это исключение и распространить тарифы на подключаемые гибриды.

В партии считают, что такие меры помогут защитить европейских автопроизводителей от последствий недобросовестных торговых практик. В документе также предлагается активнее развивать производство в Европе, противодействовать манипуляциям валютными курсами и защищать европейский рынок от роста импорта.

Поддержка инициативы со стороны СДП может усилить давление на канцлера Германии Фридриха Мерца. Берлин ранее выступал против жестких торговых мер в отношении Китая, опасаясь ответных действий, способных затронуть немецкую промышленность.

Сопредседатель СДП и министр финансов Ларс Клингбайль 1 сентября заявил, что Германия намерена в ближайшие недели принять дополнительные меры против практик, которые власти считают недобросовестными. Среди возможных шагов он назвал требования о создании совместных предприятий для китайских компаний, дополнительные пошлины, в том числе на подключаемые гибриды, а также приоритет для товаров немецкого и европейского производства.