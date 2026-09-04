Франция начала испытания системы автопилота Tesla на дорогах

Франция приступила к испытаниям системы помощи водителю Full Self-Driving (FSD) от Tesla. Для проверки технологии компания предоставила два автомобиля. Об этом сообщил министр транспорта Франции Филипп Табаро.

В апреле нидерландское дорожное управление RDW предварительно разрешило использование FSD на дорогах страны. После этого аналогичные решения приняли Бельгия, Дания, Эстония и Литва. Испытания во Франции должны помочь оценить работу системы в условиях местной дорожной инфраструктуры и городской среды.

FSD позволяет автомобилю самостоятельно ускоряться, тормозить и поворачивать, однако водитель должен постоянно контролировать ситуацию и быть готовым вмешаться. Полностью автономным управлением система не является.

В июле Табаро заявлял, что имеющиеся результаты пока недостаточны для разрешения FSD, в частности из-за вопросов к ограничениям скорости и предупреждениям о внимании водителя. По его словам, в течение нескольких месяцев французские власти совместно с Tesla работали над техническими изменениями, необходимыми для возможного допуска системы.

Франция рассчитывает получить результаты испытаний в середине или конце сентября. Они могут быть использованы при обсуждении общеевропейского решения. Заседание технического комитета ЕС по автотранспортным средствам запланировано на 6 октября, а голосование по вопросу допуска FSD может пройти в этот день или на следующем заседании в начале декабря.

Ранее Tesla сообщала, что в пяти европейских странах, где FSD разрешена, система зарегистрировала в 4,1 раза меньше столкновений, чем автомобили Tesla с ручным управлением. Эти данные основаны на более чем 100 млн км пробега с апреля по август.

При этом исследование Reuters выявило некорректные сравнения в статистике Tesla, на основании которых компания и ее руководители делали заявления о более высокой безопасности FSD по сравнению с водителями-людьми.